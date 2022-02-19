Олимпиада 2022, бобслей, женщины, экипажи-двойки. Смотреть онлайн

Теги Олимпиада-2022 Бобслей/сани/скелетон

Сегодня, 19 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдут соревнования по бобслею: женские экипажи-двойки. Заезды стартуют в 15:00 по московскому времени. 

Прямая трансляция на телеканале «Матч Арена» начнется в 14:55. Смотреть онлайн соревнования по бобслею среди женщин в экипажах-двойках на Олимпиаде 2022 можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке

Состав сборной России на соревнования

  • Анастасия Макарова – Елена Мамедова
  • Надежда Сергеева – Юлия Беломестных 

После 2 заездов из 4 

  • 1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия) – 2.02,05 
  • 2. Мариама Джаманка – Александра Бургхардт (Германия) – 0,50 
  • 3. Элана Майерс-Тэйлор – Сильвия Хоффман (США) – 0,74… 
  • 9. Надежда Сергеева – Юлия Беломестных (Россия) – 1,89… 
  • 14. Анастасия Макарова – Елена Мамедова (Россия) – 2,07

Результаты бобслея на Олимпиаде 2022 в Пекине

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные