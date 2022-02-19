Олимпиада 2022, бобслей, женщины, экипажи-двойки. Смотреть онлайн

Сегодня, 19 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдут соревнования по бобслею: женские экипажи-двойки. Заезды стартуют в 15:00 по московскому времени.

Прямая трансляция на телеканале «Матч Арена» начнется в 14:55. Смотреть онлайн соревнования по бобслею среди женщин в экипажах-двойках на Олимпиаде 2022 можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

Состав сборной России на соревнования

Анастасия Макарова – Елена Мамедова

Надежда Сергеева – Юлия Беломестных

После 2 заездов из 4

1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия) – 2.02,05

2. Мариама Джаманка – Александра Бургхардт (Германия) – 0,50

3. Элана Майерс-Тэйлор – Сильвия Хоффман (США) – 0,74…

9. Надежда Сергеева – Юлия Беломестных (Россия) – 1,89…

14. Анастасия Макарова – Елена Мамедова (Россия) – 2,07

Результаты бобслея на Олимпиаде 2022 в Пекине