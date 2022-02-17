Олимпиада-2022. Бобслей. Четверка Андрианова была второй и третьей на тренировках, четверка Гайтюкевича – третьей

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На Олимпиаде-2022 в Пекине проходят тренировки бобслейных четверок.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Бобслей

Мужчины

Четверки

Тренировки

Заезд 1

1. Франческо Фридрих (Германия) – 59,06

2. Кристоф Хафер (Германия) – 0,03

3. Джастин Криппс (Канада) – 0,21...

5. Максим Андрианов (Россия) – 0,28...

7. Ростислав Гайтюкевич (Россия) – 0,39

Заезд 2

1. Кристоф Хафер (Германия) – 59,34

2. Франческо Фридрих (Германия) – 0,13

3. Максим Андрианов (Россия) – 0,19...

8. Ростислав Гайтюкевич (Россия) – 0,33

Заезд 3

1. Джастин Криппс (Канада) – 58,81

2. Оскар Киберманис (Латвия) – 0,18

3. Кристофер Спринг (Канада) – 0,29

4. Максим Андрианов (Россия) – 0,43...

14. Ростислав Гайтюкевич (Россия) – 0,88...

Заезд 4

1. Джастин Криппс (Канада) – 59,22

2. Максим Андрианов (Россия) – 0,30

3. Ростислав Гайтюкевич (Россия) – 0,31

3. Оскар Киберманис (Латвия) – 0,31

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