Олимпиада-2022. Бобслей. Четверка Андрианова была второй и третьей на тренировках, четверка Гайтюкевича – третьей

На Олимпиаде-2022 в Пекине проходят тренировки бобслейных четверок.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Бобслей
Мужчины
Четверки
Тренировки
Заезд 1
1. Франческо Фридрих (Германия) – 59,06
2. Кристоф Хафер (Германия) – 0,03
3. Джастин Криппс (Канада) – 0,21...
5. Максим Андрианов (Россия) – 0,28...
7. Ростислав Гайтюкевич (Россия) – 0,39
Заезд 2
1. Кристоф Хафер (Германия) – 59,34
2. Франческо Фридрих (Германия) – 0,13
3. Максим Андрианов (Россия) – 0,19...
8. Ростислав Гайтюкевич (Россия) – 0,33
Заезд 3
1. Джастин Криппс (Канада) – 58,81
2. Оскар Киберманис (Латвия) – 0,18
3. Кристофер Спринг (Канада) – 0,29
4. Максим Андрианов (Россия) – 0,43...
14. Ростислав Гайтюкевич (Россия) – 0,88...
Заезд 4
1. Джастин Криппс (Канада) – 59,22
2. Максим Андрианов (Россия) – 0,30
3. Ростислав Гайтюкевич (Россия) – 0,31
3. Оскар Киберманис (Латвия) – 0,31