Журова о Пекине-2022: «Россия – спортивная страна, мы сильны во многих дисциплинах. А не как голландцы, которые делают акцент на двух видах: шорт-трек и коньки»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России шорт-трек Санный спорт Олимпиада-2022 Татьяна Иванова сборная России жен (сани) Бобслей/сани/скелетон

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о бронзовой медали саночницы Татьяны Ивановой на Олимпиаде в Пекине. 

«Я безумно рада за Татьяну, поздравляю ее с достижением невероятного успеха. Как бы ни было обидно саночникам и бобслеистам, но смотреть их спорт по телевизору куда приятнее.

Я пыталась смотреть вживую, но не была впечатлена. Они в секунду проносятся, ты даже не успеваешь понять, что вообще происходит.

Победы в подобных видах спорта доказывают один факт: в нашей стране развиты не только фигурное катание и хоккей из зимних видов спорта. Россия – спортивная страна, и мы сильны во многих дисциплинах.

А не как голландцы, например, которые делают акцент исключительно на двух видах спорта: шорт-трек и коньки. Нужно уметь побеждать во всех видах спорта, что и демонстрирует всему миру наша страна!» – сказала Журова.

Иванова не могла ходить еще 2 недели назад, а сейчас у нее бронза Олимпиады. Сломала ногу в Пекине и здесь же взяла историческую медаль

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