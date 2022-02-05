Глава Федерации санного спорта России о критике Репилова из-за финансирования: «Когда что-то не получается, мы ругаемся на санки»

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт прокомментировала слова Романа Репилова о проблемах с финансированием перед Олимпиадой в Пекине.

«С моей точки зрения, у людей, которые работают в команде и с командой, отсутствует компетенция. Не найти финансирование на проверенные сани в олимпийском сезоне – их большая ошибка», – ранее заявил Репилов.

«Санный спорт – не самый популярный вид в России, я всегда говорила, что нам нужны спонсоры и поддержка, наверное Роман об этом и сказал. Нас финансирует Министерство спорта России, все что мы имеем, тратим на санки. Надо у него спросить, почему он такое сказал. Когда что-то не получается, мы ругаемся на санки», – ответила Гарт.

Также глава ФССР оценила сегодняшние результаты российских саночников на Олимпиаде. По итогам двух попыток Семен Павличенко занимает 10-е место, Роман Репилов – 13-е, Александр Горбацевич – 14-е.

«Завтра еще два заезда, сегодня катались не в свою силу, конечно. Их потенциал гораздо выше, чем они выступили сегодня. Непонятно, почему так выступили, после Олимпийских игр будем думать и делать выводы», – отметила Гарт.

Роман Репилов: «У людей, которые работают с командой, отсутствует компетенция. Не найти финансирование на проверенные сани в олимпийском сезоне – их большая ошибка»