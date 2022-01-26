Никита Трегубов: «Мы с Пушкаревым сняли квартиры в Сочи, сами сдаем тесты. И квартиры, и тесты – все за свой счет. Боремся до конца»

Серебряный призер Олимпиады-2018 по скелетону заявил, что надеется попасть на Олимпийские игры в Пекин, несмотря на то, что сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее стало известно, что Трегубов и бобслеист сдали положительные тесты на ковид. Спортсмены находились на предолимпийском сборе в Сочи.

– Мы с Алексеем сняли квартиры в Сочи, каждый отдельно. Сами сдаем тесты. И квартиры, и тесты – все за свой счет.

– Федерация вам помогала в этой ситуации?

– Один раз мы сдавали тест от ФМБА, он был положительный. После этого мы уже сами сдаем тесты. Боремся с Алексеем до конца.

– На сборе в Сочи вы находились вместе со всей сборной?

– Конечно.

– Что вам сказали в сборной?

– После двух подряд положительных тестов нам сказали, что смысла нет сейчас сдавать тесты. Неизвестно, когда все это закончится.

– Вчера появлялась информация, что уже рассматривают вариант вашей замены на Олимпиаде.

– Времени же еще много до Олимпиады. Я могу спокойно успеть сдать нужное количество отрицательных тестов и поехать в Китай. Первый положительный тест у меня был 21-22 числа. Тем более, можно на Олимпиаду уехать и позже. Но решаю не я, как видите.

– То есть в вашем случае надо ждать отрицательных тестов и решения федерации?

– Да, только так.

– Как себя чувствуете сейчас?

– Чувствую себя хорошо. Все эти годы у меня одна цель – Олимпиада. Я не опущу руки. Еще неизвестно, что будет через год, а тут уже Игры на носу, чуть-чуть осталось. Я буду бороться до конца.

– Федерация, тренерский штаб общаются с вами?

– Я же ничего не знал, а тут вчера вышло интервью про меня. Я уже сам вышел на связь, начал диалог вести, а так мне никто ничего не говорил. Теперь мне только остается ждать отрицательных тестов, пока их не было. Вчера сдавал тест, жду результат. И сегодня еще буду сдавать.

Как сдам отрицательные тесты, смогу вернуться на базу к команде. До первых тренировочных дней в Китае еще две недели. Сборная вылетает на Игры 31 января. Времени еще много, я буду бороться, – сказал Трегубов.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?