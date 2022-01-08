«Все сборные были недовольны. Зашла речь о бойкоте». Третьякову не засчитали победу в первой попытке на этапе Кубка мира по скелетону

Российский скелетонист прокомментировал инцидент на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге, когда его лишили победы в первой попытке.

Третьяков стал лучшим в первой попытке с большим отрывом. Но после этого сборная Германии подала протест на то, что немецкие работники трассы плохо очистили трек от снега.

Протест удовлетворили, и первую попытку решили не засчитывать. Итоговый результат считали по второй попытке, в которой Третьяков стал третьим.

«Неприятно, когда такие хорошие попытки просто так сгорают. Это не то чтобы скандал. Германия подала протест, и почему-то судьи приняли их сторону, решив, что протест был обоснованным. Все сборные были недовольны — наша, латвийцы, австрийцы. Зашла речь о бойкоте, но все решили ехать.

Психологически я был спокоен в тот момент, знал, что надо просто хорошо проехать. Однако я думал, что стартую в конце, а мне за 5-7 минут до начала соревнований сказали, что я выступаю 11-м. Не успел размяться, как следует. Сейчас главное набирать очки, не хочется тратить энергию из-за сегодняшнего этапа. Есть медаль, и ладно», – рассказал Третьяков.

«Мы понимаем, что Третьяков по двум заездам был бы первым». Аникина о решении судей на Кубке мира по скелетону