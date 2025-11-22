Кристина Резцова: «Цель на сезон? Хочу не забеременеть в третий раз»
Кристина Резцова шуткой ответила на вопрос о главной цели в сезоне.
Биатлонистка Кристина Резцова пошутила, что ее главная цель на сезон – не забеременеть в третий раз. Сегодня Резцова завоевала серебро в масс-старте в рамках Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.
В феврале 2021 года у Резцовой и ее мужа лыжника Ивана Анисимова родилась дочь Александра, в марте 2023 года – вторая дочь Полина.
«Цель на сезон? Я хочу не забеременеть в третий раз», – со смехом сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
