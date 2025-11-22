Поварницын о столкновении с Халили: «Это финишная борьба, мы не автомобили, у нас нет зеркал. Хочу, чтобы хейта со стороны зрителей не было»

Поварницын о столкновении с Халили: мы не автомобили, у нас нет зеркал.

Биатлонист Александр Поварницын высказался об инциденте на финишном отрезке масс-старта в рамках Международной лиги клубного биатлона.

Поварницын и Карим Халили столкнулись и упали, в итоге Карим финишировал третьим, Александр – четвертым. Победу одержал Даниил Серохвостов , второе место занял белорус Антон Смольский .

«Было очень интересно. Хотелось подарить зрителям больше борьбы на финише. Это финишная борьба, мы не автомобили, у нас нет зеркал. Хочу, чтобы хейта не было со стороны зрителей в сторону нас. Мы на камеру руки пожмем!

У каждого был шанс побороться за победу, у всех из четверки. У меня октябрь выпал из подготовки, я немного приболел», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ ».