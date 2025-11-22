  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Поварницын о столкновении с Халили: «Это финишная борьба, мы не автомобили, у нас нет зеркал. Хочу, чтобы хейта со стороны зрителей не было»
0

Поварницын о столкновении с Халили: «Это финишная борьба, мы не автомобили, у нас нет зеркал. Хочу, чтобы хейта со стороны зрителей не было»

Поварницын о столкновении с Халили: мы не автомобили, у нас нет зеркал.

Биатлонист Александр Поварницын высказался об инциденте на финишном отрезке масс-старта в рамках Международной лиги клубного биатлона.

Поварницын и Карим Халили столкнулись и упали, в итоге Карим финишировал третьим, Александр – четвертым. Победу одержал Даниил Серохвостов, второе место занял белорус Антон Смольский.

«Было очень интересно. Хотелось подарить зрителям больше борьбы на финише. Это финишная борьба, мы не автомобили, у нас нет зеркал. Хочу, чтобы хейта не было со стороны зрителей в сторону нас. Мы на камеру руки пожмем!

У каждого был шанс побороться за победу, у всех из четверки. У меня октябрь выпал из подготовки, я немного приболел», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Поварницын
logoМатч ТВ
Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)
logoКарим Халили
logoсборная России
сборная Беларуси
Антон Смольский
logoДаниил Серохвостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Халили о столкновении с Поварницыным: «Гоночный инцидент, винить кого-то неправильно. Пока стояли на коленях, Смольский уехал»
22 ноября, 08:59
Смольский о серебре в масс-старте: «Иду четвертым, поднимаю глаза и вижу, что парни отдыхают уже. Ускорился, все силы отдал до финишной черты»
22 ноября, 08:51
⚡ Лига клубного биатлона. Серохвостов победил в масс-старте, Смольский – 2-й, Халили – 3-й, Поварницын – 4-й, Латыпов – 6-й
22 ноября, 07:37
Главные новости
Сливко о Кубке МЛКБ: «Лучшая эстафета в моей жизни. Надеюсь, меня сохранят в команде, мы на следующий год этим же составом поборемся за хет-трик»
вчера, 14:55
«Гонки были интересными. Хорошо еще, что до мордобоя не дошло». Тихонов о Кубке МЛКБ
вчера, 12:30
Даниил Серохвостов: «Было бы круто, если бы у нас было больше эстафет такими же сильными командами, как на Кубке МЛКБ»
вчера, 10:55
Анастасия Халили: «Поняла, что нужно хладнокровно работать для того, чтобы выиграть гонку. Стойка с пяти – успех, горжусь собой»
вчера, 10:43
⚡ Лига клубного биатлона. Команда Серохвостова и Халили выиграла смешанную эстафету, команда Латыпова и Резцовой – 2-я, команда Бажина и Казакевич – 3-я
вчера, 10:15
Губерниев о Кубке МЛКБ: «Серохвостов прав, что это главный старт сезона, потому что все невероятно мотивированы, знают, ради чего бегут»
вчера, 08:29
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартовал в сентябре, Кубок России – в конце ноября
вчера, 05:50
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
21 ноября, 08:42
Шашилов о Кубке МЛКБ: «Хороший контрольный старт в начале сезона. Таких гонок должно быть больше»
22 ноября, 16:41
Кристина Резцова: «500 тысяч рублей – просто шикарный бонус. В наше время такие деньги за 30 минут работы нигде не получишь»
22 ноября, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
20 ноября, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10