Поварницын о столкновении с Халили: «Это финишная борьба, мы не автомобили, у нас нет зеркал. Хочу, чтобы хейта со стороны зрителей не было»
Биатлонист Александр Поварницын высказался об инциденте на финишном отрезке масс-старта в рамках Международной лиги клубного биатлона.
Поварницын и Карим Халили столкнулись и упали, в итоге Карим финишировал третьим, Александр – четвертым. Победу одержал Даниил Серохвостов, второе место занял белорус Антон Смольский.
«Было очень интересно. Хотелось подарить зрителям больше борьбы на финише. Это финишная борьба, мы не автомобили, у нас нет зеркал. Хочу, чтобы хейта не было со стороны зрителей в сторону нас. Мы на камеру руки пожмем!
У каждого был шанс побороться за победу, у всех из четверки. У меня октябрь выпал из подготовки, я немного приболел», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».
