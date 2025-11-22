Виктор Майгуров: «Четыре года, как мы отстранены, но интерес к нашему виду спорта прежний. Количество ребят, которые приходят в биатлон, не уменьшается»

Майгуров: интерес к российскому биатлону не падает, несмотря на отстранение.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров считает, что спортсмены достаточно замотивированы, чтобы соревноваться на внутрироссийских турнирах.

Россияне отстранены от стартов под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.

«К счастью, количество ребятишек, которые приходят в биатлон, не уменьшается. Мы не знаем, когда отстранение закончится, но это же не значит, что мы должны остановить развитие биатлона?

Четыре года прошло, а интерес к нашему виду спорта прежний. И благодаря разным инструментам спортсмены сегодня так или иначе замотивированы, в том числе и в финансовом плане, чтобы участвовать в соревнованиях, стремиться стать лучшими.

Ни для кого не секрет, что биатлонистам их работа приносит доход – не меньший, если бы они участвовали в международных турнирах. Наши лидеры зарабатывают, на мой взгляд, хорошие призовые.

Чтобы зарабатывать много, надо все время быть в призах – сегодня это около 70 человек. К слову, раньше такого призового фонда у нас никогда не было в принципе. Только по итогам прошлого сезона мы выплатили спортсменам в общей сложности 90 млн рублей призовых», – отметил глава СБР .