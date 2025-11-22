Виктор Майгуров: «Четыре года, как мы отстранены, но интерес к нашему виду спорта прежний. Количество ребят, которые приходят в биатлон, не уменьшается»
Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров считает, что спортсмены достаточно замотивированы, чтобы соревноваться на внутрироссийских турнирах.
Россияне отстранены от стартов под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.
«К счастью, количество ребятишек, которые приходят в биатлон, не уменьшается. Мы не знаем, когда отстранение закончится, но это же не значит, что мы должны остановить развитие биатлона?
Четыре года прошло, а интерес к нашему виду спорта прежний. И благодаря разным инструментам спортсмены сегодня так или иначе замотивированы, в том числе и в финансовом плане, чтобы участвовать в соревнованиях, стремиться стать лучшими.
Ни для кого не секрет, что биатлонистам их работа приносит доход – не меньший, если бы они участвовали в международных турнирах. Наши лидеры зарабатывают, на мой взгляд, хорошие призовые.
Чтобы зарабатывать много, надо все время быть в призах – сегодня это около 70 человек. К слову, раньше такого призового фонда у нас никогда не было в принципе. Только по итогам прошлого сезона мы выплатили спортсменам в общей сложности 90 млн рублей призовых», – отметил глава СБР.