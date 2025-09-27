Чепиков о восстановлении ПКР: «Эта новость добавляет оптимизма и надежды на скорое возвращение наших олимпийцев»

Сергей Чепиков назвал оптимистичной новость о снятии санкций с паралимпийцев.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). Спортсмены смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны в тех видах спорта, где МПК выполняет функции международных федераций: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

«Очень хорошая новость. Я очень рад за паралимпийцев. Все наше спортивное сообщество радуется по поводу этого события. Эти ребята делают невозможное и вселяют жизненный оптимизм во многих людей. Своим примером они показывают, что оказавшись в очень трудной жизненной ситуации, можно найти в себе силы и мотивацию, чтобы продолжить активную спортивную жизнь.

Эта новость добавляет оптимизма и надежды на скорое возвращение на международные соревнования наших олимпийцев. Теперь будем ждать этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков .