«Мне повезло. Обычно в таких заварушках всегда я участвую». Серохвостов о столкновении Поварницына и Халили

Даниил Серохвостов: повезло, что не я попал в заварушку на финише масс-старта.

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал столкновение Карима Халили и Александра Поварницына на финишном отрезке масс-старта Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

Серохвостов в итоге выиграл гонку, Халили стал третьим, Поварницын – 4-м.

«Мне было очень интересно посмотреть на них, но я понимал, что могу тоже упасть, или еще что‑то случится. Так что до самого поворота на финиш не стал смотреть, кто там сзади.

Повезло! Обычно в таких заварушках я всегда участвую. Буквально в апреле я упал четыре раза, а сейчас меня просто спасло то, что я по дальнему радиусу пошел и не был рядом с парнями», – сказал Серохвостов.

