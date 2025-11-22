Метеля о победе в масс-старте: «Очень много эмоций. Безумно приятно, что поддерживали, что финишировала с флагом»

Виктория Метеля: очень приятно финишировать с флагом на любимом стадионе.

Биатлонистка Виктория Метеля поделилась эмоциями от победы в масс-старте Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

«Знаете, мне очень приятно, что я имела возможность финишировать с флагом. Я слышала на каждом рубеже, что меня поддерживают. Мне это безумно приятно. Я хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал.

У меня очень много эмоций. Я выиграла. И это произошло в Ханты-Мансийске – в моем любимом городе, на моем любимом стадионе», – сказала Метеля в эфире «Матч ТВ ».

«Меня сегодня так сильно поддерживали зрители, на каждой стрельбе стадион скандировал: «Метеля, Метеля!» Я сейчас говорю об этом, а у меня мурашки по телу. Мне до слез приятно, что меня поддерживают в родном регионе так сильно и что, возможно, я кого-то вдохновляю заниматься биатлоном.

Не было ощущений, что я могу выиграть или в тройку заехать. Я в этом сезоне много раз болела, поэтому не знала, что от себя ожидать.

Впервые в карьере выиграла первую гонку в сезоне. Обычно у меня, наоборот, получаются первые гонки скомканные. Почему? Не знаю, просто так получается», – приводит слова спортсменки «Чемпионат.com» .