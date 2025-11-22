Виктория Сливко: «Я реалист, понимаю, что нам не светит поехать на Олимпиаду. Но не опускаю руки, бегаю, пока все получается»

Виктория Сливко: не собираюсь заканчивать карьеру после этого сезона.

Биатлонистка Виктория Сливко заявила, что будет продолжать карьеру, пока у нее получается удачно выступать в гонках.

Сегодня Сливко заняла 4-е место в масс-старте в рамках Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

«Конечно, я реалист. Да, нам не светит поехать на Олимпиаду. Это, конечно, очень расстраивает, но я не опускаю руки. Я хочу красиво закончить карьеру и бегаю, пока все у меня получается.

Наступит момент, когда мне придется распрощаться с биатлоном. Но не в конце этого сезона», – сказала спортсменка.