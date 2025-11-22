Халили о столкновении с Поварницыным: «Гоночный инцидент, винить кого-то неправильно. Пока стояли на коленях, Смольский уехал»

Халили назвал столкновение с Поварницыным гоночным инцидентом.

Биатлонист Карим Халили высказался о ситуации на финишном отрезке масс-старта Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Халили столкнулся с Александром Поварницыным , оба спортсмена упали.

В итоге Карим финишировал третьим, Александр – четвертым. Победу одержал Даниил Серохвостов , второе место занял белорус Антон Смольский .

«Гоночный инцидент. Кого‑либо винить не совсем правильно. Выбирал траекторию на подъеме, чтобы встать за Даниилом Серохвостовым, он казался фаворитом на этом участке трассы. Все происходило быстро. Пока мы стояли на коленях, Антон Смольский уехал.

Для меня выступление Даниила не было сюрпризом. Своим нулем на стрельбе я не был удивлен, а был удивлен тем, что хоть я и с нулем, а передо мной еще несколько человек бежит», – сказал Халили.