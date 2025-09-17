Светлана Ишмуратова: «Чуда от заседания исполкома МОК не жду. В биатлоне, похоже, ничего в лучшую сторону не изменится»
Ишмуратова не ждет от исполкома МОК смягчения санкций для биатлонистов.
Заседание исполкома МОК пройдет 18-19 сентября в Милане.
«Чуда от заседания исполкома МОК не жду, но надежда умирает последней.
Что касается биатлона, то, похоже, ничего в лучшую сторону не изменится. В других видах спорта есть шанс выступить в усеченном варианте», – рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
