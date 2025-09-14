Каминский о лиге клубного биатлона: «К сожалению, руководство СБР не хочет поддерживать эту идею. Мы опять топчемся на месте, теряем время»

Юрий Каминский считает, что ситуация с лигой клубного биатлона не развивается.

Тренер сборной России ответил, в частности, на вопрос о падении интереса зрителей к биатлону в России.

– По популярности, может быть, он немножко и снизился. Конечно же, многие хотят по-прежнему сравнивать нас с зарубежными спортсменами, но, мне кажется, нам надо было давно пойти по пути, которым пошли американцы.

– Имеете в виду профессиональные спортивные лиги?

– Да. В этом случае мы могли бы привлекать к своим соревнованиям спортсменов очень высокого уровня. В той же Норвегии есть огромное количество сильных биатлонистов и лыжников, которые не попадают в национальную команду и, соответственно, остаются не у дел. И у нас таких спортсменов достаточно.

Вторая сторона медали – у нас очень много юниоров теряется на этапе перехода во взрослый спорт. В региональных командах зарплаты у людей низкие, хорошие условия для тренировок есть далеко не у всех и обеспечить их не так просто, особенно сейчас. Существует программа поддержки регионов, но она недостаточна. Соответственно, люди уходят из спорта.

– Почему вы считаете, что создание профессиональной лиги могло бы эту проблему решить?

– Последний Кубок МЛКБ (Международной лиги клубного биатлона) показал, что есть ряд заинтересованных структур, которые могли бы поучаствовать в финансировании подготовки биатлонистов и создать дополнительную конкуренцию сборной команде, скажем так.

– Но посмотрите: год назад прошел уже второй турнир клубного биатлона, скоро будет третий. Что изменилось за это время? И изменилось ли вообще?

– Я вижу, что мы опять топчемся на месте, теряем время. Но, к сожалению, руководство СБР (Союз биатлонистов России) не хочет поддерживать эту идею.

– А зачем? Это прямая конкуренция, в том числе, наверное, и финансовая. Налицо конфликт интересов.

– Помните фразу Макиавелли: «Не можешь победить – возглавь»? Почему бы СБР не возглавить это направление? Взять под свое крыло, начать совместно работать, а не тянуть каждый в свою сторону. Если поговорить с тренерами, думаю, подавляющее большинство выступит за то, чтобы эти соревнования развивались и дальше, – сказал Каминский .