Виктор Майгуров: «В зиму сборная входит с минимальным количеством фтора. Идем к тому, чтобы на уровне России вести запрет на фтор»

Глава СБР Майгуров заявил, что биатлонисты будут переходить на лыжи без фтора.

– Когда мы говорили еще зимой, вы сказали, что сервис уже съездил в Италию, посмотрел трассы, изучил рабочие нюансы. Эта история получила развитие, на какой стадии она находится сейчас?

– Антхольц для нас – место знакомое. Но есть нюанс – мы еще не соревновались на бесфторовых смазках. Сейчас на уровне сборной уже минимально закупаем смазки с фтором и стараемся выступать без него.

Но мир не стоит на месте, эта индустрия, без фторовых решений, тоже совершенствуется. Поэтому задача у сервиса была покатать, опробовать скорее даже отечественные варианты бесфторовых смазок, чтобы посмотреть, как это все работает.

– В итоге в зиму сборная входит на фторе или без?

– С минимальным его количеством. И мы идем к тому, чтобы на уровне России вести запрет на использование фтора.

– Допустим, вам в декабре, в январе скажут – вперед, вот какая-то квота на Игры. А у вас лыжи во фторе.

– Все это решаемо без проблем. Существуют специальные смывки, которыми можно убрать фтор. По этому вопросу мы уже проводили специальный семинар, привлекали научных специалистов, проводили тесты. Плюс сейчас мы так или иначе будем покупать новые лыжи и, учитывая перспективы, следить, чтобы фтор при их подготовке уже не использовался.

– Что с вывозом оружия в Европу?

– Все, как и раньше, механизм работает. Недавно наши спортсмены Карим и Настя Халили вылетали в Европу со своим оружием.

Да, как и раньше, нужно запрашивать те страны, в которые происходит выезд, в данном случае это были Италия и Австрия, чтобы они дали разрешение на ввоз спортивного оружия в страну. Но все работает. Даже учитывая, что сейчас перелеты в Европу идут с пересадкой, – сказал Виктор Майгуров .