  • City Biathlon Dresden. Йоханнес Бо выиграл гонку легенд, Лие выиграла масс-старт, Кноттен – 2-я, Жанмонно – 6-я, Фийон-Майе, Перро, Фак выйдут на старт
Йоханнес Бо выиграл гонку легенд на City Biathlon Dresden.

Летний биатлон

City Biathlon Dresden

Дрезден, Германия

Женщины, масс-старт

1. Лотте Лие (Бельгия) – 31.56,2 (2)

2. Каролине Кноттен (Норвегия) – 0,1 (3)

3. Милена Тодорова (Болгария) – 1,1 (3)

4. Ванесса Фойгт (Германия) – 5,0 (0)

5. Осеан Мишлон (Франция) – 21,0 (3)

6. Лу Жанмонно (Франция) – 21,2 (4)

7. Юлия Таннхаймер (Германия) – 21,7 (5)

8. Маркета Давидова (Чехия) – 39,8 (3)

9. Анамария Лампич (Словения) – 1.25,9 (8)

10. Юлия Джима (Украина) – 3.15,7 (2)

Мужчины, масс-старт

Начало финала – 19.15 по московскому времени

Участники

Эрик Перро (Франция)

Кентен Фийон-Майе (Франция)

Яков Фак (Словения)

Филипп Наврат (Германия)

Юстус Штрелов (Германия)

Филипп Хорн (Германия)

Михал Крчмарж (Чехия)

Виталий Мандзын (Украина)

Тьерри Ланже (Бельгия)

Феликс Ляйтнер (Австрия)

Гонка легенд

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 15.51,3 (0)

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 8,1 (2)

3. Бенедикт Долль (Германия) – 18,3 (4)

Опубликовала: Мария Селенкова
