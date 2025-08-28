Александр Тихонов: «С такими результатами российским биатлонистам на мировой арене нечего делать»

Тихонов считает, что россиянам сейчас нечего делать на международной арене.

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады-2026.

«Что касается Союза биатлонистов России, я не чувствую его деятельности. У нас нет никаких статей, мы никуда ничего не пишем.

Раньше нас там уважали и боялись. Мы могли получить чемпионат мира или Европы, потому что нам не было равных. А сейчас нас не воспринимают никак.

Очень важно отметить, что еще до всех санкций и до начала СВО СБР выгнали из IBU за 27 случаев использования допинга и не восстановили по сей день. Так кому мы вообще жалуемся?

Я лично был знаком с медицинским директором МОК Патриком Шамашем и лично был в лаборатории, видел документы, где было написано о 2200 случаев допинга за те времена в российском спорта. Вот и все.

Спортсмены хотят тренироваться то дома, то с личным тренером, то еще с кем-то. С такими результатами российским биатлонистам на мировой арене нечего делать.

Я же смотрю как профессионал на внутренние старты, вижу частоту движений спортсменов и делаю единственно правильные выводы», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.