Директор IBU по коммуникациям: «Правил об участии нейтральных спортсменов в мероприятиях IBU просто нет»
У IBU нет правил по участию нейтральных атлетов в соревнованиях.
Об этом заявил директор IBU по коммуникациям Кристиан Винклер.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады-2026 не предусмотрено.
«Правил об участии нейтральных спортсменов в мероприятиях IBU просто нет, поэтому при действующих правилах соревнований и мероприятий это исключено.
В настоящее время в соответствующих комитетах IBU не ведутся переговоры об изменении этого правила в преддверии предстоящей зимы», – сказал Винклер.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости