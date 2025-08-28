Директор IBU по коммуникациям: «Правил об участии нейтральных спортсменов в мероприятиях IBU просто нет»

У IBU нет правил по участию нейтральных атлетов в соревнованиях.

Об этом заявил директор IBU по коммуникациям Кристиан Винклер.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) заявил , что участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады-2026 не предусмотрено.

«Правил об участии нейтральных спортсменов в мероприятиях IBU просто нет, поэтому при действующих правилах соревнований и мероприятий это исключено.

В настоящее время в соответствующих комитетах IBU не ведутся переговоры об изменении этого правила в преддверии предстоящей зимы», – сказал Винклер.