Падин о сборе биатлонистов в Логойске: «Место очень хорошее. Здесь удачно расположено стрельбище, рельеф трассы более сложный, чем в Раубичах»

Падин рассказал, почему российская сборная проводит сбор в белорусском Логойске.

Биатлонисты группы Юрия Каминского находятся на сборе в Логойске с 31 июля по 17 августа. В составе мужской сборной России к сезону готовятся Эдуард Латыпов , Кирилл Бажин , Александр Корнев , Евгений Сидоров, Даниил Усов , Леонид Кульгускин и Виктория Сливко .

– Кажется, раньше сборная России не проводила полноценные сборы в Логойске. Почему выбрали именно это место?

– К этому месту давно приглядывались. Оно действительно очень хорошее. В прежние времена здесь готовились сборные Украины и Беларуси, много спортсменов.

После отстранения от международных стартов практически все четыре сборные группы России летом проводят сборы в Раубичах. Иногда, проводя там сбор, выезжали на тренировки именно в это местечко.

Здесь удачно расположено стрельбище, рельеф трассы более сложный, чем в Раубичах. Сложность заключается в выходе на огневой рубеж: он такой, что спортсмен затрачивает значительные усилия из‑за продолжительного подъема. И это очень эффективно.

Вот Юрий Михайлович (Каминский) и решил, чтобы сэкономить время передвижений из Раубичей сюда, сразу организовать сбор здесь и провести его на сложном рельефе.

Тем более сейчас благоприятный период — август, четвертый месяц подготовки, работа идет в более интенсивном ключе. Плюс – предыдущий сбор был на высоте, и на фоне этого состояния хорошая интенсивная работа поспособствует значительному прогрессу спортсменов.

Когда я еще работал со сборной Беларуси, мы здесь перед Олимпиадой в Пекине тоже проводили сбор в августе. Так что место очень хорошее, – сказал тренер российских биатлонистов Андрей Падин.