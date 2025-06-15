Депутат Свищев об отмене ЧМ по летнему биатлону: «Отстранение россиян к этому никакого отношения не имеет. Просто падает интерес к дисциплине»
Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) решил не проводить летний чемпионат мира в 2025 году из-за низкой популярности турнира.
– Отмена ЧМ по летнему биатлону может быть связана с отстранением россиян?
– Нет, отстранение россиян к этому никакого отношения не имеет. Давайте быть честными, летний биатлон не такой популярный, как классический, к которому все привыкли.
Отмена соревнований – не очень хорошая тенденция, ведь спорт должен развиваться. Летний биатлон – хорошая подготовка для «зимников». Ничего хорошего в отмене нет.
Откровенно говоря, никакой связи с отстранением россиян я не вижу. Просто падает интерес к летнему биатлону как к дисциплине, – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Россияне отстранены от турниров под эгидой IBU с марта 2022 года.