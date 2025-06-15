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Губерниев об отмене летнего ЧМ: «Биатлон тоже начал страдать финансово, организационно. Надо наших допускать, и мы поможем»

Губерниев высказался об отмене чемпионата мира по летнему биатлону в 2025 году.

«Международный союз биатлонистов в те годы, когда мы еще выступали, часто проводил летний чемпионат практически за счет России. Тихонов уделял большое внимание летним чемпионатам.

Надо работать над экономической составляющей, надо пропагандировать и популяризировать не только зимний биатлон, но еще и летний. Мне кажется, что здесь меньше хромает у IBU.

Ну и сказывается отсутствие России, потому что на помощь нашей страны в организации летних турниров так или иначе можно было бы рассчитывать. Не только государства, но еще и российского бизнеса, влюбленного в биатлон.

Поэтому мы видим экономическую несостоятельность и норвежских лыжников, и IBU с точки зрения приведения и убытков чемпионата мира по лыжам, который был в Тронхейме, ну и собственно, все, что касается и биатлона тоже.

Это все звоночки, как мне представляется, отсутствия России на таких турнирах. Биатлон в любом случае сейчас тоже начал страдать финансово, организационно. Надо наших допускать, и мы поможем», — сказал Дмитрий Губерниев. 

IBU отменил чемпионат мира по летнему биатлону 2025 года

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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