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Тихонов об отмене летнего ЧМ по биатлону: «Во всем виноваты скандинавы и в первую очередь норвежцы»

Тихонов считает, что в отмене ЧМ по летнему биатлону виноваты скандинавы.

Международный союз биатлонистов отменил чемпионат мира по летнему биатлону в 2025 году. Со 2026-го турнир будет проводиться один раз в два года.

«Во всем виноваты скандинавы и в первую очередь норвежцы. Дай Норвегии триллион, они все равно будут голодными, будут экономить.

Когда там участвовала Россия, приезжала куча наших туристов, был ажиотаж. Российское ТВ закупало трансляции, но теперь этого нет. К этому решению они пришли сами.

Интерес сейчас падает, конкуренция тоже. Норвежцы же прогорели с чемпионатом мира по лыжным гонкам, а теперь жалуются.

Очень жаль, что летний чемпионат мира будет теперь проходить не раз в год, но это было ожидаемо», — сказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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