Васильев об отмене летнего ЧМ: «Отсутствие российских спортсменов снижает интерес к соревнованиям. Это очевидно»

Васильев связал отмену ЧМ по летнему биатлону с недопуском российских атлетов.

Международный союз биатлонистов отменил чемпионат мира по летнему биатлону в 2025 году. Со 2026-го турнир будет проводиться один раз в два года.

«Отсутствие российских спортсменов снижает интерес к соревнованиям. Это очевидно. Наши спортсмены были одной из сильнейших команд, всегда приносили интригу и боролись за награды.

Но я считаю, что летний биатлон должен быть отдельным видом спорта. Его не надо смешивать с зимним классическим. У летнего биатлона даже больше перспектив, чем у классического, потому что нет трудностей с подготовкой снега, затрат на лыжи и смазки. Он бы имел конкурентные преимущества.

Кроме того, им смогли бы занимать спортсмены из стран, где снега в принципе не бывает», — сказал Дмитрий Васильев.