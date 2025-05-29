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Камчатка примет первенство России по биатлону

Первенство России по биатлону сезона-2025/26 пройдет на Камчатке.

Об этом рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. 

«Поскольку Международный союз биатлонистов (IBU) на своем конгрессе в сентябре 2024 года принял решение об изменении возраста юниоров, сократив его с трех (19-21) до двух (19-20) лет, сложилась ситуация, при которой во взрослые переходят спортсмены сразу двух возрастов – 20 и 21-летние.

Юниорский возраст в наших внутренних соревнованиях тоже поменяется на 19-20 лет – в правила будут внесены соответствующие изменения. При этом все мы понимаем, насколько непрост период перехода из юниоров во взрослые. Зачастую нужны 2-3 сезона, чтобы окрепнуть, пообтесаться среди сильнейших.

Поэтому мы приняли решение провести соревнования для молодых спортсменов переходного возраста «На призы Союза биатлонистов России». Их примет Уфа в начале марта. Проведем, проанализируем и потом примем решение, останутся ли эти молодежные старты в нашем календаре в дальнейшим или будут проведены только один раз.

Юниорское первенство России по неолимпийским дисциплинам в этом сезоне состоится на Камчатке, где давно не было крупных соревнований по биатлону. Даты проведения – конец марта – начало апреля. Организаторы проводят работу по оптимизации стоимости перелета», – сказал Майгуров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: СБР
logoСоюз биатлонистов России
logoВиктор Майгуров
чемпионат России среди юниоров
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