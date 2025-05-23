Дмитрий Губерниев: «С медалями, применительно к Устюгову, мы простились уже давно. Молодцы, что боролись, но шансов нет»
Дмитрий Губерниев не удивлен тому, что Евгения Устюгова лишили медалей Олимпиад.
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14, в том числе на двух Олимпийских играх, где Устюгов взял золото в масс-старте и эстафете.
«Было ясно, что апелляцию Устюгова отклонят. У нас было 0 шансов на то, чтобы мы с этого что-то получили бы.
К сожалению, с этими медалями, применительно к Устюгову, мы простились уже давно. Молодцы, что боролись, но шансов нет. Теперь надо с этим жить», – сказал комментатор.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
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