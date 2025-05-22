Ишмуратова об отклонении апелляции Устюгова: «Решение было предсказуемым. Обидно и досадно, но ничего не поделаешь»

Светлана Ишмуратова назвала предсказуемым отклонение апелляции Евгения Устюгова.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.

«Все к этому шло. Так что это абсолютно не удивляет, это уже не открытие. Только единственный момент – намного потянули время, не сложили руки и поборолись.

Но в любом случае итог уже был ясен, решение было предсказуемым. Обидно и досадно, но ничего не поделаешь», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ишмуратова.