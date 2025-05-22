Александр Жуков: «Игры в Сочи навсегда останутся в памяти как лучшие в истории. Думаю, для всех российских болельщиков это так»

Жуков считает, что Россия остается победителем медального зачета Игр-2014 в Сочи.

22 мая российская команда окончательно лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи после того, как Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова об аннулировании результатов спортсмена на Играх 2010 и 2014 годов.

«Для меня лично ничего эти решения не меняют – как были Устюгов и наша команда чемпионами, так и останутся. Эти Игры навсегда останутся в памяти как лучшие Игры в истории, и я думаю, что для всех российских болельщиков это так.

А все эти отголоски политических историй, попытки задним числом пересмотреть результаты, на мой взгляд, никакого значения не имеют. Если помните, они хотели отобрать у нас чуть ли не половину золотых медалей и проиграли в CAS », – сказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент ОКР Александр Жуков.