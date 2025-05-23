Мартен Фуркад о том, что ему перешло золото Устюгова из Ванкувера-2010: «Я счастлив, но это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК»

Мартен Фуркад объяснил, почему рад, что золото Игр-2010 перешло от Устюгова к нему.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS ) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.

Золото масс-старта Олимпийских игр-2010 в Ванкувере перейдут к Фуркаду . Таким образом, француз завоевал 6 золотых наград на трех Олимпиадах.

«Да, я счастлив, но в каком-то смысле это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК.

С другой стороны, возможность победить на трех разных Олимпиадах значит для меня очень много, так я могу оставить след в моем виде спорта.

Если я и горжусь, то только потому, что я выиграл золотые медали на трех разных Олимпийских играх, это большое достижение для меня», – сказал Фуркад.