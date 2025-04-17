11

Олимпийскую деревню Игр-2030 могут создать на территории форта во Франции

Форт XVIII века может стать местом расположения Олимпийской деревни на зимних Играх-2030, которые пройдут во Французских Альпах.

Об этом сообщили в оргкомитете Игр. Форт находится на высоте 1400 метров недалеко от города Бриансон (Верхние Альпы).

Объект признан историческим памятником и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раньше он принадлежал армии и до настоящего времени пустовал.

Ожидается, что деревня на территории форта сможет принять 940 спортсменов. Впоследствии зону преобразуют для жилья, часть из которого будет зарезервирована для домохозяйств с низким уровнем дохода и общежитий для рабочих.

Руководители проекта называют вопрос о его стоимости преждевременным на данный момент.

Олимпиада пройдет в феврале 2030 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Le Figaro
Олимпиада-2030
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
МОК подписал контракт на проведение Олимпийских игр 2030 года в Альпах
29 апреля, 18:38
Даниил Самсонов: «Очень хочется на Олимпиаду-2030. Буду делать все, чтобы это получилось»
653 апреля, 12:55
Дарья Садкова: «Об Олимпиаде мечтает каждый. И каждый будет выгрызать себе место, если будет возможность попасть на нее»
111 апреля, 09:04
Главные новости
Лиза Виттоцци: «Уверена, что вернусь на прежний уровень и смогу конкурировать с француженками»
8 минут назад
Далин о wild card для россиян на Олимпиаду: «Возможность претендовать на это существует для федераций‑членов IBU»
3вчера, 18:25
Дмитрий Губерниев: «Только Путин и Трамп смогут вернуть российских спортсменов»
52вчера, 12:25
Ростовцев о включении Логинова в группу Каминского: «У них состоялся обстоятельный разговор по поводу работы в олимпийском сезоне»
9вчера, 11:50
Дмитрий Губерниев: «Мне грех жаловаться на любовь и узнаваемость со стороны болельщиков. Хейт выливается на меня в интернете, а при личной встрече все поддерживают»
9вчера, 11:41
Стрельцов, Вагин, Бектуганов и Дюжева не вошли в список кандидатов в сборную на новый сезон
5вчера, 11:24
Серохвостов, Латыпов, Халили, Сливко, Резцова и Метеля попали в список кандидатов в сборную России на сезон-2025/26
8вчера, 11:12
Логинов, Серохвостов и Сливко вошли в группу Каминского на сезон-2025/26, Карим и Анастасия Халили – у Истомина
16вчера, 11:10
Дмитрий Губерниев: «Спасибо белорусам, которые выходят с нами на старты и создают иллюзию международного формата. Сейчас биатлон смотрят меньше»
9вчера, 10:05
IBU о допуске россиян: «Wild card – в теории возможный вариант, он может быть применен незадолго до старта Олимпиады»
1вчера, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1626 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32
Совладелец компании «Технониколь»: «Не так давно думал: что делать спортсменам после карьеры? Безусловный плюс у них один — дисциплина. При этом они плохо социализированы, у них нет профессии»
518 марта, 12:17
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
15 марта, 06:10
Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
113 марта, 18:07