Олимпийскую деревню Игр-2030 могут создать на территории форта во Франции

Форт XVIII века может стать местом расположения Олимпийской деревни на зимних Играх-2030 , которые пройдут во Французских Альпах.

Об этом сообщили в оргкомитете Игр. Форт находится на высоте 1400 метров недалеко от города Бриансон (Верхние Альпы).

Объект признан историческим памятником и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раньше он принадлежал армии и до настоящего времени пустовал.

Ожидается, что деревня на территории форта сможет принять 940 спортсменов. Впоследствии зону преобразуют для жилья, часть из которого будет зарезервирована для домохозяйств с низким уровнем дохода и общежитий для рабочих.

Руководители проекта называют вопрос о его стоимости преждевременным на данный момент.

Олимпиада пройдет в феврале 2030 года.