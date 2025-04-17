Олимпийскую деревню Игр-2030 могут создать на территории форта во Франции
Форт XVIII века может стать местом расположения Олимпийской деревни на зимних Играх-2030, которые пройдут во Французских Альпах.
Об этом сообщили в оргкомитете Игр. Форт находится на высоте 1400 метров недалеко от города Бриансон (Верхние Альпы).
Объект признан историческим памятником и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раньше он принадлежал армии и до настоящего времени пустовал.
Ожидается, что деревня на территории форта сможет принять 940 спортсменов. Впоследствии зону преобразуют для жилья, часть из которого будет зарезервирована для домохозяйств с низким уровнем дохода и общежитий для рабочих.
Руководители проекта называют вопрос о его стоимости преждевременным на данный момент.
Олимпиада пройдет в феврале 2030 года.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Le Figaro
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