Жюлия Симон: «Сегодня было очень тяжело бежать гонку. У меня заложило нос, ноги не слушались, но я совладала с собой»
Жюлия Симон рассказала о сложных условиях индивидуальной гонки в Поклюке.
Французская биатлонистка одержала 15-ю победу в своей карьере.
«Сегодня была тяжелая гонка. Думаю, мне повезло, что я стартовала в первой ее части – потом ветер стал сильнее. На стрельбище во время гонки было вполне нормально, но на трассе было тяжело. Это был сложный старт, и я чувствую себя очень счастливой и везучей из-за того, что сумела победить», – приводит слова Симон сайт Международного союза биатлонистов.
«Мы все измотаны, сегодня было очень тяжело бежать гонку. У меня заложило нос, а ноги не слушались, но я совладала с собой. Но условия на стрельбе были неплохими, нужно было только следить за ветром. Я чувствовала, что стартовала плохо, но не паниковала, а просто старалась стрелять чисто», – сказала биатлонистка изданию L’Equipe.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
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