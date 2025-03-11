Эльвира Оберг выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг пробежит масс-старт на Кубке мира в Поклюке.
Об этом сообщила Федерация биатлона Швеции.
Спортсменка пропустила этап Кубка мира в Нове Место из-за простуды.
В программу этапа в словенской Поклюке входят индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и масс-старты. Соревнования пройдут с 13 по 16 марта.
Также в состав женской сборной Швеции вошли Ханна Оберг, Анна Магнуссон, Элла Халварссон, Йоханна Скоттхайм, Анна-Карин Хейденберг и Сара Андерссон.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация биатлона Швеции
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