Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за болезни

Чемпионка мира по биатлону Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в чешском Нове-Место из-за болезни.

Об этом сообщил тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас. Этап соревнований пройдет с 6 по 9 марта.

Сборная Швеции

Женщины

Анна Магнуссон

Анна-Карин Хейденберг

Элла Халварссон

Ханна Оберг

Йоханна Скоттхайм

Сара Андерссон

Мужчины

Эмиль Нюквист

Йеспер Нелин

Малте Стефанссон

Мартин Понсилуома

Себастьян Самуэльссон

Виктор Брандт