Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за болезни
Чемпионка мира по биатлону Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в чешском Нове-Место из-за болезни.
Об этом сообщил тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас. Этап соревнований пройдет с 6 по 9 марта.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Aftonbladet
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