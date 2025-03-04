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Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за болезни

Чемпионка мира по биатлону Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в чешском Нове-Место из-за болезни.

Об этом сообщил тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас. Этап соревнований пройдет с 6 по 9 марта.

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Малте Стефанссон

Мартин Понсилуома

Себастьян Самуэльссон

Виктор Брандт

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Aftonbladet
logoКубок мира по биатлону
Йоханнес Лукас
logoНове Место
logoсборная Швеции жен
logoсборная Швеции
logoЭльвира Оберг
Эмиль Нюквист
logoХанна Оберг
logoЭлла Халварссон
logoАнна Магнуссон
logoМартин Понсилуома
logoЙоханна Скоттхайм
logoВиктор Брандт
logoСара Андерссон
logoАнна-Карин Хейденберг
logoЙеспер Нелин
logoМалте Стефанссон
logoСебастьян Самуэльссон
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