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Антон Бабиков: «Даже если нас допустят к Олимпиаде, в команду меня не возьмут. Чтобы куда-то попасть, мне надо быть только первым»

Биатлонист Бабиков уверен, что его не возьмут на Олимпиаду в случае допуска.

– Не в первый раз уже слышу, что в этом сезоне вы собираетесь заканчивать с биатлоном.

– Ну не скажу, что собираюсь окончательно и бесповоротно повесить лыжи на гвоздь, но все больше склоняюсь к тому, что уделять своей подготовке столько времени и сил, как в последние годы, я, наверное, уже не смогу.

– Это вопрос физического здоровья или становится просто жаль времени, которое тратится на тренировки?

– Здоровье у меня в полном порядке. Скорее уже не та степень мотивации, которая необходима, чтобы так много работать.

– Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова призналась, что, только заканчивая карьеру, поняла, как надо выступать, как надо тренироваться и относиться к себе. Можете сказать что-то похожее?

– Да нет, я бы так не сказал. Просто в разные периоды моей карьеры мне нужен был, скажем так, разный подход. В каких-то ситуациях нужно было, чтобы рядом постоянно находился тренер. Чуть позже стал понимать, что это перестает быть актуальным.

Сейчас пришел к пониманию, что мне не так важен тренерский контроль, не так важны какие-то другие составляющие тренировочного процесса, но мотивация выходит на первый план. И я, к сожалению, не нахожу достаточного интереса в том, чтобы продолжать работать на результат в режиме «24 на 7» и получать от этого удовольствие. <...>

– Может быть, вы просто устали к концу сезона и надо просто хорошенечко отдохнуть, прежде чем принимать решение в отношении карьеры?

– Не то чтобы я сильно устал. Силы есть, на каждом старте я показываю более-менее достойные результаты без каких-то серьезных провалов.

– Неужели всего этого не хватает, чтобы найти мотивацию хотя бы еще на сезон?

– Честно? Я понимаю, что, даже если нас допустят к Олимпиаде, в Италию поедут четверо – максимум пятеро спортсменов. Даже если я буду по результатам входить в их число, в команду меня не возьмут.

– Почему вы так уверены в этом?

– Потому что уже проходил через подобную ситуацию по ходу карьеры. Чтобы куда-то попасть, мне надо быть только первым, – сказал Антон Бабиков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoАнтон Бабиков
logoсборная России
отстранение и возвращение России
logoОлимпиада-2026
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