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IBU о возможном участии россиян в Олимпиаде-2026: «Теоретически квалификация спортсменов возможна с помощью wild card»

В IBU рассказали, что россияне могут попасть на Олимпиаду-2026 по wild card.

– В связи с последним заявлением Баха рассматривает ли IBU в настоящее время вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года?

– Нет, такого обсуждения в данный момент нет. Статус не изменился с тех пор, как Конгресс IBU в 2022 году проголосовал за приостановление деятельности Союза биатлонистов России и Федерации биатлона Беларуси до выполнения определенных условий.

Конгресс также принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов или официальных лиц до участия в своих международных соревнованиях до дальнейшего уведомления, чтобы гарантировать безопасность и честность этих мероприятий.

Ранее Исполнительный комитет IBU дал понять, что приостановление членства будет продолжаться до тех пор, пока обе национальные федерации не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU.

На конгрессе IBU 2024 года, который состоялся в Белграде в сентябре, эта тема не рассматривалась. Таким образом, никаких действий ожидать сейчас не приходится.

– Есть ли какой-либо дедлайн по этому вопросу?

– Крайний срок квалификации спортсменов на Олимпийские игры, как правило, устанавливается в отборочных критериях Игр – если вы это имеете в виду. Но теоретически квалификация спортсменов возможна и с помощью wild card (специального приглашения) до довольно позднего срока перед стартом Олимпиады, – сказали в пресс-службе IBU.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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