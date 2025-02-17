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Уле Эйнар Бьорндален: «Йоханнес Бо заслуживает того, чтобы побить мои рекорды. Он – талант, равного которому, думаю, мы больше не увидим»

Бьорндален считает, что талант уровня Йоханнеса Бо может больше не появиться.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бо побил рекорд Уле Эйнара, завоевав 21-е и 22-е золото на чемпионатах мира. На счету Бьорндалена 20 золотых медалей (включая командные дисциплины).

Также Бо превзошел рекорд Бьорндалена и Мартена Фуркада по личному золоту ЧМ – у него 12 личных побед, а у них по 11.

По общему количеству побед в личных гонках за всю карьеру, в том числе на Кубке мира, Уле Эйнар по-прежнему опережает Йоханнеса (95 против 90). 

«Если кто-то и заслуживает того, чтобы побить эти рекорды – так это Йоханнес. Он – талант, равного которому, думаю, мы больше не увидим. Он невероятно одарен не только физически, но и в плане ментальной подготовки.

Когда я начинал, было три дисциплины на чемпионатах мира, а сейчас их семь. Сам спорт и уровень подготовки изменились чрезвычайно сильно.

Кто лучший биатлонист всех времен? Думаю, мы оба довольно хорошие спортсмены. Бессмысленно это обсуждать. Но он заслужил быть величайшим по количеству медалей ЧМ», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион.

«Каждый из этой тройки [Йоханнес Бо, Фуркад и Бьорндален] хорош по-своему. Йоханнес обладает лучшим топ-уровнем, у Бьорндалена больше всего побед, а Фуркад выиграл больше всего хрустальных глобусов. Они поделили это по-братски», – отметил Тарьей Бо.

«Быть одним из этих троих абсолютно потрясающе», – добавил Йоханнес. 

Рекорды Бьорндалена пали, у парня из Новой Зеландии две медали: так стартовал ЧМ по биатлону

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
logoЙоханнес Бо
logoУле Эйнар Бьорндален
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