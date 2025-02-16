Йоханнес Бо одержал 90-ю победу в карьере. До рекорда Бьорндалена осталось 5

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо одержал 90-ю победу в карьере.

Сегодня Бо выиграл гонку преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде. Рекорд принадлежит его соотечественнику Уле Эйнару Бьорндалену, который побеждал 95 раз.

Всего на счету Йоханнеса 138 личных подиумов в карьере (90-25-23).