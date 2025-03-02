Александр Поварницын: «Выступать только в России тяжело. В первой половине сезона было трудно себя заставлять, не хотелось ходить на гонки»

Поварницын признался, что ему трудно выступать только на внутренних турнирах.

— Верите в то, что на следующий сезон могут допустить до международных стартов и появится шанс поехать на Олимпиаду?

— Мы подготовку выстраиваем с учетом того, что концовка будет включать Олимпиаду. У нас вообще есть четырехлетний цикл подготовки к Олимпийским играм — его и придерживаемся. А как там уж повернется судьба — это не наша забота, не наша зона ответственности. А мы должны быть просто готовы к любому решению.

— В последние месяцы международные спортивные чиновники уже менее категорично высказываются против России. Допускаете, что скоро и биатлонистов это коснется?

— Я реалист. И скажу, что у меня никаких позитивных изменений в оценке не появилось. Я все-таки считаю, что IBU будет последней организацией, которая допустит до своих соревнований наших спортсменов.

Это все из-за того, что есть оружие, а не просто лыжи. И его нужно вывозить за границу. Законодательство по вывозу не изменилось за три года, но всё равно есть разные проволочки с точки зрения безопасности, которые, скорее всего, повлияют на ситуацию.

Но будем надеяться, что это всё как-то магическим образом быстро решится и зрители наконец-то увидят россиян и белорусов на международной арене. Мы будем очень этому рады.

— Тяжело три года выступать только на внутренней арене?

— Тяжело. До стартов на Кубке сильнейших я всю первую половину сезона, прямо скажем, выжимал что-то из себя, пытался выходить на старт и замотивировать. Лишь на соревнованиях в Белоруссии это было несложно. А так, начиная с ноября трудно себя было заставлять...

Точнее, в ноябре на первых гонках в Ханты-Мансийске еще было интересно и приятно бегать. А потом какой-то момент наступил, когда то ли перетренировался, то ли дорога из Ханты-Мансийска в Ижевск дала о себе знать.

Но я просто не мог найти себя — мне было настолько тяжело выходить на старт и бежать... Просто не хотелось ходить на гонки. А в январе после этапов в Рыбинске как-то переключился, потренировался в Сочи. Снова сделал много базовой работы, и мне снова захотелось соревноваться, – рассказал Поварницын.