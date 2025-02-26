Виктор Майгуров: «Если нас допустят к Олимпиаде, вряд ли это будет полноценный состав. Хотим в феврале провести соревнования в Сочи для тех, кто не поедет на Игры»

Майгуров считает, что российских биатлонистов не допустят к ОИ в полном составе.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации допустить российских и белорусских атлетов до квалификации на Олимпиаду -2026.

«В любом случае, если нас допустят до участия, вряд ли это будет полноценный состав, поэтому, планируя следующий сезон, мы хотим в феврале провести соревнования в Сочи для тех, кто не поедет на Олимпиаду, и эта практика будет продолжаться.

Слава Богу, в нашей стране этим прекрасным видом спорта занимается большое количество людей. Эти три года, которые мы находимся во временном отстранении, дали нам колоссальный опыт проведения и организации соревнований. Мы понимаем, что его нужно дальше развивать.

Сложно предполагать. В идеале было бы, чтобы допустили полноценную команду, но, учитывая опыт предыдущих лет, в частности Олимпиады 2018 года, когда пригласили всего двух мальчиков и двух девочек. Не знаю, как будет в этом году.

Может быть, все будет оптимистичней. Я надеюсь на здравый смысл исполкома Международного союза биатлонистов, который отдаст приоритет спортивной составляющей, а не каким-то другим факторам», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров .

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