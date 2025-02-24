Александр Тихонов: «Губерниев – очень талантливый человек, но надо поаккуратнее относиться к таким, как Вяльбе. Она все-таки президент федерации»

Александр Тихонов считает, что Губерниеву нужно меньше критиковать Елену Вяльбе.

– Александр Иванович, расскажите, как вы с Дмитрием Губерниевым помирились?

– Мы не мирились, просто встретились и решили, что хватит. И вот опять, понимаете, всех интересует обязательно скандал.

– Тут понятно, почему всех это интересует. Вы – великий биатлонист, Дмитрий – известнейший человек. Такие истории не могут не привлекать внимание.

– Дима очень талантливый человек, я ничего не скажу против. У него прекрасная память, дикция, слог нормально держит, все прочее. Но другой вопрос в том, надо бы чуть-чуть больше просто комментатором.

Я же не пойду комментировать, хотя у меня друзей в борьбе, в боксе сколько угодно, я же никому не подсказываю ничего, потому что это не мой вид. Даже в академии земледелия, которую заканчивал Александр Григорьевич Лукашенко, встречался с людьми, и они удивились моим знаниям, потому что у меня была лучшая агрофирма в Европе.

А ведь у меня было только одно желание доказать, что мы, спортсмены, не только потребители, но что-то можем создавать и созидать.

– Губерниев же много созидает и делает пользы для нашего биатлона, привлекает к нему внимание людей.

– Я еще раз скажу, что Дима талантливый, но надо поаккуратнее относиться к таким, как Вяльбе. Она все-таки президент федерации. Как и я, она приняла ее по сути в никаком виде. Правильно же? Не было ни медалей, ничего. Все было разворовано. У нас даже счет был закрыт, все поснимали.

На первый чемпионат мира приехали, в команде не было ни лыж, ни палок, ни ботинок, ничего. На парад вышли, там хохот на трибунах стоял. Я пришел там за грудки брал, мне лично пришлось потратить средства, одеть сорок человек, начиная от чулков, носков, рубашек, галстуков, ботинок. Вот в этом наша проблема – бесконтрольность, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент СБР.

Тихонов о примирении с Губерниевым: «Вся эта история не могла дальше продолжаться. Ударили по рукам и правильно поступили»