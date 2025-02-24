Башкиров о своей группе на Кубке сильнейших: «Кульгускин выступил достаточно неплохо. Усов, наверное, не так, как ожидалось»
Турнир по биатлону с участием сборных России и Беларуси завершился накануне в Раубичах.
«Что касается выступления спортсменов моей группы, в составе команды для участия на Кубке сильнейших у меня попали два спортсмена: Кульгускин и Усов. Даниил Усов выступил на соревнованиях, наверное, не так, как ожидалось, скорее всего, из‑за болезни. Он пробежал только спринт и пасьют и дальше уже не стартовал, потому что заболел.
Что касается Леонида Кульгускина, то он выступил достаточно неплохо. Может быть, не так, как хотелось бы и как он мог при идеальной стрельбе. Но в любом случае он составил конкуренцию большому количеству спортсменов. По состоянию здоровья он в конце соревнований уже не выступал, хотя планировался старт в смешанной эстафете.
То, что касается других ребят, которые не вошли в состав команды на Кубок сильнейших спортсменов, но с кем мы проводили сборы, то, наверное, Женя Емерхонов не реализовал свой потенциал по причине слабой стрельбы. У Олега Домичека и Никиты Блинова, в принципе, по скорости передвижения неплохо получилось. Скажем, одни из лучших гонок в сезоне. Никита вообще свой лучший результат показал здесь. У них более‑менее лучше получилось выступить на этих соревнованиях, по сравнению с остальными гонками сезона», – сказал тренер Сергей Башкиров.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий