Башкиров о своей группе на Кубке сильнейших: «Кульгускин выступил достаточно неплохо. Усов, наверное, не так, как ожидалось»

Башкиров отреагировал на слова Губерниева о провале подготовки к Кубку сильнейших.

Турнир по биатлону с участием сборных России и Беларуси завершился накануне в Раубичах.

«Что касается выступления спортсменов моей группы, в составе команды для участия на Кубке сильнейших у меня попали два спортсмена: Кульгускин и Усов. Даниил Усов выступил на соревнованиях, наверное, не так, как ожидалось, скорее всего, из‑за болезни. Он пробежал только спринт и пасьют и дальше уже не стартовал, потому что заболел.

Что касается Леонида Кульгускина , то он выступил достаточно неплохо. Может быть, не так, как хотелось бы и как он мог при идеальной стрельбе. Но в любом случае он составил конкуренцию большому количеству спортсменов. По состоянию здоровья он в конце соревнований уже не выступал, хотя планировался старт в смешанной эстафете.

То, что касается других ребят, которые не вошли в состав команды на Кубок сильнейших спортсменов, но с кем мы проводили сборы, то, наверное, Женя Емерхонов не реализовал свой потенциал по причине слабой стрельбы. У Олега Домичека и Никиты Блинова, в принципе, по скорости передвижения неплохо получилось. Скажем, одни из лучших гонок в сезоне. Никита вообще свой лучший результат показал здесь. У них более‑менее лучше получилось выступить на этих соревнованиях, по сравнению с остальными гонками сезона», – сказал тренер Сергей Башкиров .