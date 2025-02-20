Башкиров о вечерних гонках: «Спортсменам надо уметь адаптироваться к условиям, которые предлагают организаторы. Биоритмы у всех разные, и кому‑то действительно тяжело»

Сергей Башкиров объяснил сложность вечерних гонок для биатлонистов.

20 февраля на Кубке сильнейших в Раубичах (Беларусь) пройдет сингл-микст. Начало гонки – в 20:00 по московскому времени.

– Здесь гонки проходят в разное время. Насколько спортсменам тяжело перестраиваться с дневных на вечерние гонки и наоборот?

– Таковы реальность и расписание, что на этих соревнованиях нам нужно бегать и утренние, и практически ночные гонки. На международных стартах программа вообще бывает такая, что приходится стартовать и в шесть вечера, а если в Америке соревнования проходят, то только на пристрелку приходишь в восемь.

Бывает по‑разному. Тут уже спортсменам надо уметь адаптироваться к тем условиям, которые предлагают организаторы. Биоритмы у всех разные, конечно, и кому‑то действительно тяжело перестроиться. Хорошо, что есть день отдыха между гонками, когда спортсмены могут потренироваться или восстановиться. Но в любом случае все зависит от настроя, – сказал тренер сборной России Башкиров .

Также Башкиров рассказал, как формировались составы дуэтов на сингл-микст .

– Команды на сингл‑микст формировались по принципу выбора оптимального и конкурентоспособного состава. Учитывалось, как спортсмены себя проявили в предыдущих гонках.

– А пожелания спортсменов тоже учитывались?

– Здесь, наверное, все же преимущественно было тренерское решение. И насколько я знаю, никаких возражений со стороны спортсменов не было. Заявка неограниченная, но мы ориентировались на их состояние и готовность. Все‑таки еще предстоит большая смешанная эстафета и масс‑старты.

– Будет ли кто‑то бежать обе эстафеты?

– Думаю, что да. У нас здесь так вышло, что на соревнованиях не так много девушек, парней оказалось больше. И каждому в пару девочки не хватило. Поэтому в заявке на смешанную эстафету это тоже будет учитываться, – отметил Башкиров.