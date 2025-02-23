Эльвира Оберг выиграла первое золото ЧМ в карьере, у Мишлон и Киркеэйде – первые личные награды
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг выиграла первое золото ЧМ в карьере.
Сегодня она победила в масс-старте в Ленцерхайде. Для 25-летней спортсменки это шестая награда на чемпионатах мира (1-2-3).
Серебро завоевала француженка Осеан Мишлон. Накануне она стала чемпионкой мира в эстафете в составе женской сборной Франции.
Бронзу взяла норвежка Марен Киркеэйде, для нее это вторая медаль на ЧМ (0-1-1).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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