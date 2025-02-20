Уле Эйнар Бьорндален: «Мы должны надеяться, что Йоханнес Бо вернется. Но если бы он хотел, то выбрал бы Олимпиаду»
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо, который завершит карьеру по окончании текущего сезона, выиграл спринт на ЧМ-2025 в Ленцерхайде. Таким образом, в этой дисциплине он автоматически получил квоту на следующий ЧМ, который пройдет в Отепя в 2027-м.
– Мы должны надеяться, что он вернется – кто знает, вдруг он решится на это.
Но если это действительно так... Я не верю. Потому что если бы он хотел вернуться, то между Олимпиадой и чемпионатом мира он выбрал бы Олимпиаду и вернулся бы до нее.
– Но есть ли у вас хоть мизерная надежда однажды увидеть его снова?
– Конечно. Было бы здорово посмотреть, насколько мало ему на самом деле нужно тренироваться, чтобы выступать, – сказал восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.
Йоханнес Бо об участии в ЧМ-2027: «Без комментариев, людям придется потерпеть в ожидании. Я не буду раскрывать карты»
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