Уле Эйнар Бьорндален: «Мы должны надеяться, что Йоханнес Бо вернется. Но если бы он хотел, то выбрал бы Олимпиаду»

Бьорндален оценил шансы Йоханнеса Бо вернуться к следующему чемпионату мира.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо , который завершит карьеру по окончании текущего сезона, выиграл спринт на ЧМ-2025 в Ленцерхайде. Таким образом, в этой дисциплине он автоматически получил квоту на следующий ЧМ, который пройдет в Отепя в 2027-м.

– Мы должны надеяться, что он вернется – кто знает, вдруг он решится на это.

Но если это действительно так... Я не верю. Потому что если бы он хотел вернуться, то между Олимпиадой и чемпионатом мира он выбрал бы Олимпиаду и вернулся бы до нее.

– Но есть ли у вас хоть мизерная надежда однажды увидеть его снова?

– Конечно. Было бы здорово посмотреть, насколько мало ему на самом деле нужно тренироваться, чтобы выступать, – сказал восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален .

Йоханнес Бо об участии в ЧМ-2027: «Без комментариев, людям придется потерпеть в ожидании. Я не буду раскрывать карты»