Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
Опубликовано расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах.
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Раубичи, Беларусь
Расписание трансляций
15 февраля, суббота
Спринт, женщины
11:00
Спринт, мужчины
13:30
16 февраля, воскресенье
Гонка преследования, женщины
11:00
Гонка преследования, мужчины
13:00
18 февраля, вторник
Индивидуальная гонка, женщины
16:30
Индивидуальная гонка, мужчины
20:30
20 февраля, четверг
Сингл-микст
20:00
22 февраля, суббота
Смешанная эстафета
11:00
23 февраля, воскресенье
Масс-старт, женщины
11:00
Масс-старт, мужчины
12:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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