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Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах

Опубликовано расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов

Раубичи, Беларусь

Расписание трансляций

15 февраля, суббота

Спринт, женщины

11:00

Спринт, мужчины

13:30

16 февраля, воскресенье

Гонка преследования, женщины

11:00

Гонка преследования, мужчины

13:00

18 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, женщины

16:30

Индивидуальная гонка, мужчины

20:30

20 февраля, четверг

Сингл-микст

20:00

22 февраля, суббота

Смешанная эстафета

11:00

23 февраля, воскресенье

Масс-старт, женщины

11:00

Масс-старт, мужчины

12:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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