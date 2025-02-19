Даниил Серохвостов: «Хотелось бы, чтобы в следующем году нас допустили. Не на Кубок мира даже, хотя бы на Олимпиаду»

Даниил Серохвостов надеется, что российских биатлонистов допустят на Олимпиаду.

– Следите за чемпионатом мира?

– Ни разу не получилось посмотреть гонки на чемпионате мира. Смотрел только итоговые результаты.

– Следующий год – олимпийский. Какие надежды в связи с этим?

– Хотелось бы, конечно, чтобы нас допустили. Не на Кубок мира даже конкретно, хотя бы на Олимпиаду уже допустили и все. Понятно, что сезон хотелось бы начинать на международных соревнованиях, а не с Кубка России, чтобы планово готовиться [к Играм]. Так и удобнее, и интереснее.

Можно хотя бы понять и скорость, и уровень тех спортсменов, с которыми нужно будет соревноваться. А так ты приедешь на крупный старт без понимания, какой вообще там уровень конкуренции, если сравнивать с тем, что было три года назад, – сказал Серохвостов.