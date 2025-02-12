Латыпов о завершении карьеры братьев Бо: «У них причина семейная, устали от спорта, больше нет мотивации выиграть Олимпийские игры»

Эдуард Латыпов оценил решение Йоханнеса и Тарьея Бо завершить карьеру до ОИ.

– Удивились, что братья Бо завершили карьеру за год до ОИ?

– Есть некое удивление. Но это нормальная практика, когда завершают карьеру. У них причина семейная, устали от спорта, больше нет мотивации выиграть Олимпийские игры. Приоритеты поменялись, больше делают акцент на семью.

Если бы карьеру завершил другой спортсмен, который должен еще о себе заявить, то тогда сказали бы, что странно за год до Олимпиады. Но ситуации у людей разные бывает. Хотят пожить время без спорта.

– Кто в отсутствие Йоханнеса будет главным доминатором в биатлоне?

– Молодые норвежские ребята хорошо бегают. Они составляют конкуренцию Йоханнесу в беге. Можно выделить того Лагрейда, он много лет уступал Бо в гонках. В любом случае, норвежцы будут на высоте. Интересно будет понаблюдать, как выступят после Йоханнеса. Также очень хорошо готова французская сборная.

– Вы сами уже думали о завершении карьеры?

– Пока мотивация есть – бегаю.

– Сколько еще планируете бегать?

– Точно не могу сказать, не люблю загадывать. Готовимся сейчас к Олимпийским играм, дальше видно будет, – сказал российский биатлонист.