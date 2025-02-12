Латыпов о завершении карьеры братьев Бо: «У них причина семейная, устали от спорта, больше нет мотивации выиграть Олимпийские игры»
– Удивились, что братья Бо завершили карьеру за год до ОИ?
– Есть некое удивление. Но это нормальная практика, когда завершают карьеру. У них причина семейная, устали от спорта, больше нет мотивации выиграть Олимпийские игры. Приоритеты поменялись, больше делают акцент на семью.
Если бы карьеру завершил другой спортсмен, который должен еще о себе заявить, то тогда сказали бы, что странно за год до Олимпиады. Но ситуации у людей разные бывает. Хотят пожить время без спорта.
– Кто в отсутствие Йоханнеса будет главным доминатором в биатлоне?
– Молодые норвежские ребята хорошо бегают. Они составляют конкуренцию Йоханнесу в беге. Можно выделить того Лагрейда, он много лет уступал Бо в гонках. В любом случае, норвежцы будут на высоте. Интересно будет понаблюдать, как выступят после Йоханнеса. Также очень хорошо готова французская сборная.
– Вы сами уже думали о завершении карьеры?
– Пока мотивация есть – бегаю.
– Сколько еще планируете бегать?
– Точно не могу сказать, не люблю загадывать. Готовимся сейчас к Олимпийским играм, дальше видно будет, – сказал российский биатлонист.
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