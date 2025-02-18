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Сорум о тестировании на допинг в России: «Их история говорит о том, что им нельзя доверять»

Норвежский биатлонист Сорум заявил о недоверии к проверкам на допинг в России.

«К сожалению для России, их история говорит о том, что им нельзя доверять. Этой точки зрения я и придерживаюсь. Поскольку WADA (Всемирное антидопинговое агентство) не имело достаточной силы в этой стране, я не могу им полностью доверять.

Нужно дать им возможность измениться, но она давалась им очень много раз, к сожалению. Они ей не воспользовались», – сказал Вебьорн Сорум каналу TV2.

Опубликовала: Анна Лаптева
logoдопинг
logoсборная Норвегии
logoсборная России
logoВебьорн Сорум
logoWADA
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