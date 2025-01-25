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Дмитрий Васильев: «Тарьей Бо уличал российских спортсменов в употреблении допинга и, похоже, сам попался. Может, он и был великим спортсменом, но как человек он редкостный негодяй»

Дмитрий Васильев назвал негодяем норвежского биатлониста Тарьея Бо.

36-летний Тарьей объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Он является трехкратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира.

«Завершение карьеры Тарьея Бо? Если быть откровенным, то похоже, что ели что-то одно и то же вместе с братом (Йоханнесом, который также завершит карьеру в конце сезона – Спортс’’) и попались на этом. Конечно, свечку я не держал, доказательств нет, но вывод можно сделать именно такой. Чего это они резко объявили о завершении карьеры за год до Олимпиады?

Аргумент о семье реально становится смехотворным. Думаю, с чем-то перехимичили и, чтобы не доводить до всемирного скандала, нашли такой компромисс. Сейчас только успевай урожай собирать, а они оба заканчивают. Тарьей уличал российских спортсменов в употреблении допинга и, похоже, сам на этом попался. Думаю, через какое-то время будет понятна причина, по которой они закончили.

Можно ли сказать, что биатлон теряет великого спортсмена? Тарьей Бо – негодяй. Может, он и был великим спортсменом, но как человек он редкостный негодяй. Он громче всех орал, чтобы Александра Логинова не допускали до чемпионата мира, хотя сам вечно бегает в непотребном виде. Они все болеют астмой, а обыгрывают здоровых спортсменов. Это лицемерие, которое не имеет никаких пределов.

Я не считаю его великим спортсменом. Я никогда не скрывал, что Йоханнес реально талантливый. Мне очень хочется верить, что, может быть, легально он что-то и употреблял, но не перебарщивал с этим. Я очень на это надеюсь. Он всегда вел себя достойно, не так, как старший брат», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoДмитрий Васильев
logoАлександр Логинов
logoОлимпиада-2026
logoсборная Норвегии
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